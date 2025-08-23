عودة طلبة التعليم العام إلى مقاعد الدراسة غدًا

يعود يوم غدٍ الأحد، طلاب وطالبات التعليم العام في (11) منطقة تعليمية، ومحافظة الأحساء، إلى مقاعد الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد 1447هـ، وفق حوكمة متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة العملية التعليمية وتعزيز مخرجات التعلّم، على أن يلتحق طلاب وطالبات التعليم العام في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظتي جدة والطائف بمقاعد الدراسة الأسبوع الذي يليه وفق التقويم الدراسي.

وأكملت وزارة التعليم استعداداتها لبداية العام الدراسي، والانتهاء من جاهزية (32) ألف مدرسة للتعليم العام في المناطق والمحافظات، وفق الخطة الإستراتيجية للوزارة بتمكين المدارس وهيئاتها التعليمية ورفع كفاءاتها التشغيلية وتعزيز حوكمتها، من خلال إسناد جميع أعمال التشغيل والصيانة وإدارة جودة البيئة المدرسية وتجهيزها بنسبة (100%) لشركة تطوير التعليم القابضة.

وتتكامل الجهود في قطاعات الوزارة لبدء عام دراسي جديد، مع اكتمال الأعمال المنوطة باللجان المشكّلة والإدارات المختصة، وذلك على مستوى إدارات ومكاتب التعليم والمدارس، والفرق الميدانية التي تقوم بالزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة للأعمال المنفذة داخل المدارس، ضمن منظومة تشمل الطواقم التعليمية والإشرافية والإدارية.

وتبذل وزارة التعليم جهودًا كبيرة في توفير بيئة تعليمية متكاملة تسهم في بناء جيل واعٍ ومبدع، وأنهت الاستعدادات لاستقبال الطلبة في مدارسهم منذ وقت مبكر، مع عودة أكثر من نصف مليون معلم ومعلمة إلى مدارسهم في بداية الأسبوع الماضي، وانضمام أكثر من (10) آلاف معلم ومعلمة بنظام التعاقد المكاني في جميع الإدارات العامة للتعليم للعام الدراسي الجديد، وتجهيز المباني والقاعات الدراسية، وتوصيل الكتب لتوزيعها في المدارس، إضافة إلى تنظيم برامج استقبال إرشادية وتوعوية لتهيئة الطلاب والطالبات للانتظام في الدراسة منذ اليوم الأول.

وتركز الوزارة في انطلاقة العام الدراسي على تعزيز القيم لدى الطلاب والطالبات والمجتمع التعليمي، من خلال تأصيل الانتماء للوطن، والأمانة في العمل، والتعاون والتسامح، والعزيمة والالتزام ضمن بيئة تعليمية محفزة.