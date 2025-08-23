فاز بركلات الترجيح.. الأهلي يرفع كأس السوبر أمام النصر

توج الأهلي بطل آسيا بكأس السوبر لكرة القدم بفوزه بركلات الترجيح على النصر بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 في المباراة النهائية التي أقيمت في هونغ كونغ، اليوم السبت.

افتتح النصر التسجيل في الدقيقة 22 من ركلة جزاء نفذها كريستيانو رونالدو مسجلًا هدفه المئة مع الفريق، قبل أن يدرك فرانك كيسييه التعادل للأهلي في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.

وأعاد مارسيلو بروزوفيتش التقدم للنصر في الدقيقة 82، لكن روجر إيبانيز تعادل من جديد للأهلي في الدقيقة 89 ليدفع المباراة لركلات الترجيح التي حسمها بطل آسيا لصالحه.