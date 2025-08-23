فاز بركلات الترجيح.. الأهلي يرفع كأس السوبر أمام النصر الصيدلي السعودي.. ركيزة وطنية لتحقيق الاكتفاء الدوائي ودعم رؤية 2030 كلمة تحفيزية من منير القرني للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة العام الدراسي الجديد اتحاد الكرة: مشاركة الأهلي في السوبر نظامية تسجل 1469 حالة ضبط بالمنافذ الجمركية خلال أسبوع أكثر من 1300 وفاة نتيجة موجة حر شديدة ضربت البرتغال نائب أمير الرياض يوجه بإيقاف فعاليتين ترفيهيتين لملاحظات تتعلق بسلامة الألعاب الهوائية بالتزامن مع عودة الدراسة.. 6 إرشادات مهمة قبل السفر بالمركبة سهيل يُعلن بداية العد التنازلي لصيف 2025 ضبط 22222 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
توج الأهلي بطل آسيا بكأس السوبر لكرة القدم بفوزه بركلات الترجيح على النصر بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 في المباراة النهائية التي أقيمت في هونغ كونغ، اليوم السبت.
افتتح النصر التسجيل في الدقيقة 22 من ركلة جزاء نفذها كريستيانو رونالدو مسجلًا هدفه المئة مع الفريق، قبل أن يدرك فرانك كيسييه التعادل للأهلي في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.
وأعاد مارسيلو بروزوفيتش التقدم للنصر في الدقيقة 82، لكن روجر إيبانيز تعادل من جديد للأهلي في الدقيقة 89 ليدفع المباراة لركلات الترجيح التي حسمها بطل آسيا لصالحه.