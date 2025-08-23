Icon

فاز بركلات الترجيح.. الأهلي يرفع كأس السوبر أمام النصر Icon الصيدلي السعودي.. ركيزة وطنية لتحقيق الاكتفاء الدوائي ودعم رؤية 2030 Icon كلمة تحفيزية من منير القرني للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة العام الدراسي الجديد Icon اتحاد الكرة: مشاركة الأهلي في السوبر نظامية Icon تسجل 1469 حالة ضبط بالمنافذ الجمركية خلال أسبوع Icon أكثر من 1300 وفاة نتيجة موجة حر شديدة ضربت البرتغال Icon نائب أمير الرياض يوجه بإيقاف فعاليتين ترفيهيتين لملاحظات تتعلق بسلامة الألعاب الهوائية Icon بالتزامن مع عودة الدراسة.. 6 إرشادات مهمة قبل السفر بالمركبة Icon سهيل يُعلن بداية العد التنازلي لصيف 2025 Icon ضبط 22222 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

فاز بركلات الترجيح.. الأهلي يرفع كأس السوبر أمام النصر

السبت ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٥:٣٥ مساءً
فاز بركلات الترجيح.. الأهلي يرفع كأس السوبر أمام النصر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توج الأهلي بطل آسيا بكأس السوبر لكرة القدم بفوزه بركلات الترجيح على النصر بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 في المباراة النهائية التي أقيمت في هونغ كونغ، اليوم السبت.

افتتح النصر التسجيل في الدقيقة 22 من ركلة جزاء نفذها كريستيانو رونالدو مسجلًا هدفه المئة مع الفريق، قبل أن يدرك فرانك كيسييه التعادل للأهلي في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.

قد يهمّك أيضاً
شاهد بالفيديو.. أهداف مباراة إسبانيا والأرجنتين الودية

شاهد بالفيديو.. أهداف مباراة إسبانيا والأرجنتين الودية

الشورى: وقوف المملكة مع اليمن واجب أخلاقي منسجم مع المواثيق الإقليمية والدولية

الشورى: وقوف المملكة مع اليمن واجب أخلاقي منسجم مع المواثيق الإقليمية والدولية

وأعاد مارسيلو بروزوفيتش التقدم للنصر في الدقيقة 82، لكن روجر إيبانيز تعادل من جديد للأهلي في الدقيقة 89 ليدفع المباراة لركلات الترجيح التي حسمها بطل آسيا لصالحه.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على مخالفة لنشلها حقائب نسائية من مجمع تجاري بالرياض
السعودية اليوم

القبض على مخالفة لنشلها حقائب نسائية من...

السعودية اليوم
إيداع دعم الحقيبة المدرسية والزي المدرسي لمستفيدي الضمان الاجتماعي غدًا
أخبار رئيسية

إيداع دعم الحقيبة المدرسية والزي المدرسي لمستفيدي...

أخبار رئيسية
استشهاد 18 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة
العالم

استشهاد 18 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي...

العالم
 الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلّب على وولفرهامبتون برباعية 
الرياضة العالمية

 الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلّب على وولفرهامبتون...

الرياضة العالمية
إحباط تهريب 230 ألف قرص إمفيتامين في تبوك
السعودية اليوم

إحباط تهريب 230 ألف قرص إمفيتامين في...

السعودية اليوم
عدد المعتمرين يتجاوز 15 مليونًا خلال الربع الأول من 2025
أخبار رئيسية

عدد المعتمرين يتجاوز 15 مليونًا خلال الربع...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب 
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب 

السعودية اليوم
انخفاض معدل البطالة بين السعوديات إلى 13%
أخبار رئيسية

انخفاض معدل البطالة بين السعوديات إلى 13%

أخبار رئيسية