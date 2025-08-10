فوائد شرب عصير البطيخ لصحة الجسم والقلب أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة الباحة جامعة الملك فيصل تفتح باب التسجيل في البرامج التعليمية إلكترونيًا صورة محمد رمضان مع لارا ترامب فما القصة؟ الاقتصاد الألماني في خطر البنك السعودي الأول يوزع 2.05 مليار ريال أرباحًا عن النصف الأول من 2025 ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 7.9% خلال يونيو 2025 توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح مع غبار على 5 مناطق شاشات ذكية لخدمة المعتمرين بداية من دخول المسجد الحرام وحتى التحلل تل المركوز.. معلم جغرافي وتاريخي بارز في صحراء الشمالية
يُعد عصير البطيخ من المشروبات الطبيعية المنعشة والمليئة بالعناصر الغذائية، فهو يحتوي على أكثر من 90% ماء، ما يجعله خيارًا مثاليًا لترطيب الجسم خاصة في الأجواء الحارة أو بعد ممارسة الرياضة.
تشير أخصائية التغذية ألكسندرا روزنستوك إلى أن كوبًا واحدًا من مكعبات البطيخ يوفر نحو 139 ملليلتراً من الماء، مما يعزز ترطيب الجسم بشكل طبيعي ويعوض السوائل المفقودة بعد التعرض للشمس.
من أهم فوائد شرب عصير البطيخ أنه يمد الجسم بالمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهما عنصران ضروريان لوظائف العضلات والدماغ، كما يدعمان توازن السوائل في الجسم.
يحتوي عصير البطيخ على فيتامين A، وفيتامين C، وحمض الفوليك، واللوتين، وهي عناصر مهمة لدعم المناعة والحفاظ على صحة الجلد والعين.
يحتوي البطيخ على الحمض الأميني “سيترولين” الذي يساعد على تحسين مرونة الأوعية الدموية وتنظيم ضغط الدم، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة مثل الليكوبين التي تحمي خلايا الجسم وتعزز صحة القلب.
تشير بعض الدراسات إلى أنه من فوائد شرب عصير البطيخ أنه قد يساهم في إدارة الوزن وتقليل ألم العضلات بعد التمارين، مع إمكانية الاستفادة من جميع أجزاء البطيخ بما في ذلك القشر والبذور.