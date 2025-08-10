فوائد شرب عصير البطيخ لصحة الجسم والقلب

يُعد عصير البطيخ من المشروبات الطبيعية المنعشة والمليئة بالعناصر الغذائية، فهو يحتوي على أكثر من 90% ماء، ما يجعله خيارًا مثاليًا لترطيب الجسم خاصة في الأجواء الحارة أو بعد ممارسة الرياضة.

فوائد شرب عصير البطيخ

تشير أخصائية التغذية ألكسندرا روزنستوك إلى أن كوبًا واحدًا من مكعبات البطيخ يوفر نحو 139 ملليلتراً من الماء، مما يعزز ترطيب الجسم بشكل طبيعي ويعوض السوائل المفقودة بعد التعرض للشمس.

غني بالإلكتروليتات الأساسية

من أهم فوائد شرب عصير البطيخ أنه يمد الجسم بالمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهما عنصران ضروريان لوظائف العضلات والدماغ، كما يدعمان توازن السوائل في الجسم.

فيتامينات ومعادن تدعم الصحة

يحتوي عصير البطيخ على فيتامين A، وفيتامين C، وحمض الفوليك، واللوتين، وهي عناصر مهمة لدعم المناعة والحفاظ على صحة الجلد والعين.

تعزيز صحة القلب وخفض ضغط الدم

يحتوي البطيخ على الحمض الأميني “سيترولين” الذي يساعد على تحسين مرونة الأوعية الدموية وتنظيم ضغط الدم، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة مثل الليكوبين التي تحمي خلايا الجسم وتعزز صحة القلب.

دعم خسارة الوزن ونشاط العضلات

تشير بعض الدراسات إلى أنه من فوائد شرب عصير البطيخ أنه قد يساهم في إدارة الوزن وتقليل ألم العضلات بعد التمارين، مع إمكانية الاستفادة من جميع أجزاء البطيخ بما في ذلك القشر والبذور.