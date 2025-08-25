فيصل بن فرحان يناقش التطورات الإقليمية والدولية مع وزير الخارجية الإيراني

Icon

الإثنين ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٢:٥٦ مساءً
المواطن - واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم، بمعالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عراقجي، وذلك على هامش الدورة الاستثنائية الواحدة والعشرين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، المنعقد بمقر المنظمة في جدة.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية لا سيما المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة حيالها.

حضر اللقاء، سمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى، والوزير المفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.

