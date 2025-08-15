قمة تاريخية.. ترامب يجتمع مع بوتين في ألاسكا

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى قاعدة إلمندورف- ديتشاردسون العسكرية في أنكوراج، كبرى مدن ألاسكا، اليوم الجمعة.

وخرج الزعيمان من الطائرة في نفس التوقيت ليتحركا حتى التقيا معاً ويتصافحان بحرارة، ثم سارا وسط الطائرات العسكرية على السجادة الحمراء.

وذكرت مراسلة “العربية/الحدث”، أن ترامب وبوتين انتقلا بسيارة الرئاسة الأميركية إلى مقر القمة في ألاسكا، مشيرة إلى أن الرئيس الروسي كان من المفترض أن يستقل سيارته إلا أن الرئيس الأميركي دعاه إلى سيارته.

وبدأ الاجتماع بين ترامب وبوتين في ألاسكا، فيما طلب من الصحافيين مغادرة مكان الاجتماع.

ولم يدلِ الزعيمان بأية تصريحات ولم يتلقيا أية أسئلة أثناء جلوسهما جنبا إلى جنب.

وكشف الكرملين تفاصيل التحضيرات الجارية لعقد أول قمة تجمع الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.

ووصفت القمة بأنها “تاريخية”، وبين أن مكان انعقادها له “أهمية رمزية كبرى مرتبطة بانتصار البلدين المشترك في الحرب العالمية الثانية.

كما أشار الكرملين إلى أن القمة تضع “مسؤوليات البلدين عن الأمن والاستقرار الدوليين في مرتبة تسبق من حيث الأهمية ملف التسوية في أوكرانيا”.