Icon

القبض على مخالفين لتهريبهما 80 كيلو قات في جازان Icon قمم عسير تودع الصيف بالضباب والمطر Icon المرور يُعلن جاهزيته لتنفيذ خطة مرورية شاملة مع انطلاق العام الدراسي غدًا Icon القبض على مواطن لترويجه المخدرات في المدينة المنورة Icon الشؤون الإسلامية ترصد تعديًا كهربائيًا على عداد تابع للوزارة يخدم مصلى بصناعية شرق الرياض Icon عبدالعزيز بن سعود يرفع الشكر للقيادة بمناسبة إطلاق حملة التبرع بالدم ويبادر بالتبرع Icon فاز بركلات الترجيح.. الأهلي يرفع كأس السوبر أمام النصر Icon الصيدلي السعودي.. ركيزة وطنية لتحقيق الاكتفاء الدوائي ودعم رؤية 2030 Icon كلمة تحفيزية من منير القرني للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة العام الدراسي الجديد Icon اتحاد الكرة: مشاركة الأهلي في السوبر نظامية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

قمم عسير تودع الصيف بالضباب والمطر

السبت ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٦:٥٤ مساءً
قمم عسير تودع الصيف بالضباب والمطر
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

شهدت منطقة عسير خلال الأيام الماضية مشاهد جوية خلابة تمثلت في السحب المنخفضة التي غطت قمم الجبال والأصدار التهامية، لتشكّل لوحات طبيعية ساحرة عكست تنوع مناخ المنطقة في فصل الصيف.

وتُعد هذه السحب من أبرز الظواهر المناخية في عسير، وتتشكل نتيجة اندفاع التيارات الرطبة من البحر الأحمر نحو المرتفعات الجبلية، فتصعد وتتكاثف مكوِّنةً غيومًا طبقية ولمسات ضبابية تلامس القمم، وسحبًا ركامية أحيانًا يصحبها هطول أمطار أو تساقط للبَرَد.

قد يهمّك أيضاً
التعليم عن بعد اليوم في مدارس عسير

التعليم عن بعد اليوم في مدارس عسير

“بارع” يشغل مركز الإبداع وينفذ مشاريع خدمية بمنطقة عسير

“بارع” يشغل مركز الإبداع وينفذ مشاريع خدمية بمنطقة عسير

ويسهم اعتدال درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة النسبية في استمرار تشكّل هذه الظاهرة بشكل شبه يومي، ما يؤدي إلى هطول أمطار متوسطة وغزيرة على قمم السراة وتهامة، ويعزز جريان الأودية وارتواء المدرجات الزراعية.

ويجعل هذا المشهد المناخي الفريد لعسير نموذجًا مميزًا لمناخ استوائي معتدل على مرتفعات الجزيرة العربية، ويرسّخ مكانتها بصفتها وجهة سياحية عالمية تستقطب آلاف الزوار سنويًا للاستمتاع بأجوائها الطبيعية وجمالياتها الخلابة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد