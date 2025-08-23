Icon

كلمة تحفيزية من منير القرني للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة العام الدراسي الجديد Icon اتحاد الكرة: مشاركة الأهلي في السوبر نظامية Icon تسجل 1469 حالة ضبط بالمنافذ الجمركية خلال أسبوع Icon أكثر من 1300 وفاة نتيجة موجة حر شديدة ضربت البرتغال Icon نائب أمير الرياض يوجه بإيقاف فعاليتين ترفيهيتين لملاحظات تتعلق بسلامة الألعاب الهوائية Icon بالتزامن مع عودة الدراسة.. 6 إرشادات مهمة قبل السفر بالمركبة Icon سهيل يُعلن بداية العد التنازلي لصيف 2025 Icon ضبط 22222 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع  Icon أمطار على منطقة جازان ‎حتى التاسعة مساء  Icon البنك الدولي يمنح مدغشقر 100 مليون دولار لدعم شركة الكهرباء والمياه Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

كلمة تحفيزية من منير القرني للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة العام الدراسي الجديد

السبت ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٤:٣٤ مساءً
كلمة تحفيزية من منير القرني للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة العام الدراسي الجديد
المواطن - فريق التحرير

ألقى الدكتور منير القرني عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود كلمة تحفيزية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك خلال استضافة الدكتور منير القرني على قناة عين التابعة لوزارة التعليم، حيث حرص من خلال كلمته على بث التفاؤل وإيقاظ الهمة وإشعال الحماس.

ونشر القرني عبر حسابه بمنصة إكس مقطع فيديو للكلمة معلقًا عليها بالقول: تركت القلب يتحدث ليلامس القلوب والوجدان! فانشروها جميعًا قبل بدء العام، لنسهم معًا في نشر الإيجابية والإلهام. اللهم أجعله عام تميز وتفوق وإنجاز.

ودعا القرني الطلاب خلال كلمته إلى الاجتهاد والبحث عن الصحبة الصالحة والاحترام وتقدير الأساتذة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد