كلمة تحفيزية من منير القرني للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة العام الدراسي الجديد

ألقى الدكتور منير القرني عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود كلمة تحفيزية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك خلال استضافة الدكتور منير القرني على قناة عين التابعة لوزارة التعليم، حيث حرص من خلال كلمته على بث التفاؤل وإيقاظ الهمة وإشعال الحماس.

ونشر القرني عبر حسابه بمنصة إكس مقطع فيديو للكلمة معلقًا عليها بالقول: تركت القلب يتحدث ليلامس القلوب والوجدان! فانشروها جميعًا قبل بدء العام، لنسهم معًا في نشر الإيجابية والإلهام. اللهم أجعله عام تميز وتفوق وإنجاز.

ودعا القرني الطلاب خلال كلمته إلى الاجتهاد والبحث عن الصحبة الصالحة والاحترام وتقدير الأساتذة.