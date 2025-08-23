كلمة تحفيزية من منير القرني للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة العام الدراسي الجديد اتحاد الكرة: مشاركة الأهلي في السوبر نظامية تسجل 1469 حالة ضبط بالمنافذ الجمركية خلال أسبوع أكثر من 1300 وفاة نتيجة موجة حر شديدة ضربت البرتغال نائب أمير الرياض يوجه بإيقاف فعاليتين ترفيهيتين لملاحظات تتعلق بسلامة الألعاب الهوائية بالتزامن مع عودة الدراسة.. 6 إرشادات مهمة قبل السفر بالمركبة سهيل يُعلن بداية العد التنازلي لصيف 2025 ضبط 22222 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع أمطار على منطقة جازان حتى التاسعة مساء البنك الدولي يمنح مدغشقر 100 مليون دولار لدعم شركة الكهرباء والمياه
ألقى الدكتور منير القرني عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود كلمة تحفيزية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة العام الدراسي الجديد.
جاء ذلك خلال استضافة الدكتور منير القرني على قناة عين التابعة لوزارة التعليم، حيث حرص من خلال كلمته على بث التفاؤل وإيقاظ الهمة وإشعال الحماس.
ونشر القرني عبر حسابه بمنصة إكس مقطع فيديو للكلمة معلقًا عليها بالقول: تركت القلب يتحدث ليلامس القلوب والوجدان! فانشروها جميعًا قبل بدء العام، لنسهم معًا في نشر الإيجابية والإلهام. اللهم أجعله عام تميز وتفوق وإنجاز.
ودعا القرني الطلاب خلال كلمته إلى الاجتهاد والبحث عن الصحبة الصالحة والاحترام وتقدير الأساتذة.
