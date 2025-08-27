كود مشاريع البنية التحتية.. معايير محددة لتطبيق هوية موحدة

تضمن كود مشاريع البنية التحتية الذي أطلقه مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، الذي أعلن عن بدء تفعيله بدايةً من تاريخ 2025/8/7م، معايير محددة لتطبيق هوية موحدة تشمل ما يحيط بالأعمال من حواجز خرسانية وألواح علوية ولافتات تحذيرية وإرشادية وغيرها من متطلبات السلامة، إضافة إلى تطبيقها على زي السلامة الموحد المخصص للعاملين.

وتهدف هذه المعايير إلى تحسين المشهد الحضري في مواقع الأعمال، من خلال تحديد توجه متسق ومتناسق يعكس احترافية الأعمال وتنظيمها والتزامها بالمعايير التي تسهم في تعزيز الجودة والكفاءة، وبما يعزز من ثقة السكان والزوار بجودة مشاريع البنية التحتية، ويسهم في توفير انطباع إيجابي للسياح في مدينة الرياض ومختلف محافظات المنطقة.

يُشار إلى أن كود مشاريع البنية التحتية هو دليل تنظيمي وفني موحد لمشاريع البنية التحتية، دخل حيز التنفيذ بدءًا من 7 أغسطس 2025م، ليكون مرجعًا موحدًا للجهات الحكومية والخدمية، والمقاولين، والاستشاريين، والمختبرات؛ لتمكينهم من الوصول إلى الاشتراطات الفنية والتنظيمية اللازمة لتخطيط وتنسيق وتنفيذ ومراقبة أعمال البنية التحتية، بما يسهم في تعزيز جودة الأعمال، ورفع مستوى الامتثال بمتطلبات تنفيذها، وللاطلاع على كود مشاريع البنية التحتية زيارة الرابط التالي: هنا.