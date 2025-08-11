كود مشاريع البنية التحتية يحدد أوقات العمل المسموح بها داخل المناطق السكنية

حدد كود مشاريع البنية التحتية الذي أطلقه مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، الأوقات المسموح بها لتنفيذ أعمال البنية التحتية داخل المناطق السكنية، بدايةً من تاريخ 2025/8/7، التي تشمل أعمال الاتصالات، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والطرق، ونحوها، وذلك من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً من يوم الأحد إلى يوم الخميس، بينما في عطلة نهاية الأسبوع يبدأ من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا، ولا يُسمح بالعمل خارج هذه الأوقات إلا بتصاريح طارئة.

ويهدف هذا الإلزام إلى الحد من تأثير أعمال البنية التحتية على سكان الأحياء من مختلف فئات المجتمع، وضمان راحتهم خارج الأوقات المحددة، وعدم إزعاجهم بالضوضاء الصادرة عن الأعمال، خاصةً في وقت الراحة خلال الفترة المسائية وفي عطلة نهاية الأسبوع، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة، وزيادة مستوى رضا السكان.

يُشار إلى أن كود مشاريع البنية التحتية هو دليل تنظيمي وفني موحد لمشاريع البنية التحتية، دخل حيز التنفيذ بدءًا من 7 أغسطس 2025م، ليكون مرجعًا موحدًا للجهات الحكومية والخدمية، والمقاولين، والاستشاريين، والمختبرات؛ لتمكينهم من الوصول إلى الاشتراطات الفنية والتنظيمية اللازمة لتخطيط وتنسيق وتنفيذ ومراقبة أعمال البنية التحتية، بما يسهم في تعزيز جودة الأعمال، ورفع مستوى الامتثال بمتطلبات تنفيذها، وللاطلاع على كود مشاريع البنية التحتية عبر الرابط التالي: هنا.