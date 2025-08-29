لقطات لأمطار الحرم المكي اليوم 6 دول أوروبية تدين عدوان الاحتلال الأخير على غزة القبض على 3 أشخاص لترويجهم الشبو في المدينة المنورة سفارة السعودية في إندونيسيا: احذروا الاقتراب من أماكن التظاهرات والاحتجاجات القبض على شخص لترويجه 8 كيلو قات في جازان الشرع لأهالي حمص: أنا صهركم.. ديروا بالكم علينا أمانة الرياض ترصد 12918 وحدة مخالفة لتقسيم الوحدات التأجيرية خلال 1187 جولة رقابية مدير عام معهد العاصمة النموذجي يشهد انطلاق العام الدراسي ١٤٤٧هـ بالمعهد أمطار غزيرة على المدينة المنورة حتى التاسعة مساء إخلاء طبي لمواطنة في حالة حرجة من القاهرة إلى السعودية
هطلت اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة.
جعلها اللَّه أمطار خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.