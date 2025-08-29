Icon

لقطات لأمطار الحرم المكي اليوم

الجمعة ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٣ مساءً
لقطات لأمطار الحرم المكي اليوم
المواطن - واس

هطلت اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة.

جعلها اللَّه أمطار خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

