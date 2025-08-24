Icon

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10904 نقاط

الأحد ٢٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٥:١٦ مساءً
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10904 نقاط
المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا بمقدار (37.70) نقطة ليصل عند مستوى (10904.53) نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها (4.1) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (227) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (183) شركة ارتفاعًا في قيمتها, وأغلقت أسهم (65) شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات إعمار، والمجموعة السعودية، والبحر الأحمر، والمتقدمة، وبرغرايززر الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات البابطين، والكيميائية، ورسن، وعلم، وعزم فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (7.94%) و(3.15%).

وكانت أسهم شركات شمس، وكيان السعودية، وباتك، وأرامكو السعودية، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات سابك، أرامكو السعودية، والراجحي، والتعاونية، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (28.51) نقطة ليصل إلى مستوى (26507.28) نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها (31) مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (4) ملايين سهم، تقاسمتها (5337) صفقة.

