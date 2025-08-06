محكمة كامبريدج تقرر عدم خروج المتهم بقتل الطالب السعودي محمد القاسم بكفالة

قررت محكمة كامبريدج عدم خروج المتهم بقتل الطالب السعودي محمد القاسم بكفالة.

وبدأت محكمة كامبريدج كراون في بريطانيا أولى جلسات الاستماع في القضية المتعلقة بجريمة مقتل الطالب السعودي محمد القاسم، الذي لقي حتفه إثر اعتداء غادر أثناء مشاركته في برنامج تدريبي بمدينة كامبريدج البريطانية، حيث وُجهت التهم خلال الجلسة للمتهم الرئيس في القضية.

وأفادت تقارير إخبارية بأن المتهم بقتل محمد القاسم أنكر التهمة الموجّهة إليه خلال الجلسة، مدّعيًا أنه كان يدافع عن نفسه، ومن المقرر أن تنظر المحكمة في القضية مرة أخرى في 8 سبتمبر المقبل.

من جهتها، تتابع سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة مجريات التحقيق بالتنسيق مع الجهات البريطانية المختصة، حرصًا على ضمان سير العدالة وكشف كافة ملابسات الحادثة، بما يضمن تحقيق الإنصاف للفقيد وأسرته.