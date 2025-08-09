محننات الجمل.. الاثنين القادم أول أيام الكليبين

أكد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن يوم الاثنين القادم أول أيام الكليبين أو ما يعرف عند البعض بـ”محننات الجمل”.

وتابع الحصيني عبر حسابه بمنصة إكس أن محننات الجمل” تعني أن الجمل لا يحن للماء إلا في طلوع (الكليبين) لشدة الحر إذا وافق دخوله حر شديد الكليبين له منزلة واحدة هي (النثرة) يليه سهيل التفاصيل يوم الأحد.