مراسل الإخبارية: مقتل طالب ⁧‫سعودي‬⁩ طعنًا في كامبريدج

أفاد مراسل قناة الإخبارية من بريطانيا بمقتل طالب سعودي تعرّض للطعن مساء الجمعة الماضية في حديقة جنوب مدينة كامبريدج.

وقال بحسب ما ذكرت قناة الإخبارية مساء اليوم الأحد: إن الشرطة البريطانية ألقت القبض على رجلين 21 و50 عامًا للاشتباه بتورطهما في الحادث، فيما لاتزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الجريمة.