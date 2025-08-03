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مراسل الإخبارية: مقتل طالب ⁧‫سعودي‬⁩ طعنًا في كامبريدج

الأحد ٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٧:٣٢ مساءً
مراسل الإخبارية: مقتل طالب ⁧‫سعودي‬⁩ طعنًا في كامبريدج
المواطن - فريق التحرير

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أفاد مراسل قناة الإخبارية من بريطانيا بمقتل طالب سعودي تعرّض للطعن مساء الجمعة الماضية في حديقة جنوب مدينة كامبريدج.

وقال بحسب ما ذكرت قناة الإخبارية مساء اليوم الأحد: إن الشرطة البريطانية ألقت القبض على رجلين 21 و50 عامًا للاشتباه بتورطهما في الحادث، فيما لاتزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الجريمة.

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