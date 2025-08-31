القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 160 كجم قات مخدر بعسير مصرع 33 وتضرر مليوني شخص جراء الفيضانات في باكستان 912 ألف جولة رقابية ورصد 252 ألف مخالفة لأنظمة العمل الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك ماليزيا بريطانيا تغلق سفارتها في القاهرة كبسولة ذكية ومبتكرة تحدث ثورة في عالم الطب الشخصي حرس الحدود بمكة يضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة انطلاق تمرين النجم الساطع بمشاركة القوات المسلحة السعودية في مصر الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الجمهورية القرغيزية اختراق إلكتروني الأضخم في تاريخ شركة جوجل
أعلنت السلطات الباكستانية، مصرع 33 شخصًا وتضرر أكثر من مليوني شخص جراء الفيضانات القوية التي يتعرض لها إقليم البنجاب شرق باكستان.
وأوضح المدير الإقليمي لهيئة إدارة الكوارث الطبيعية الباكستانية، عرفان على كاتهيا في تصريحات صحفية اليوم أن ثلاثة أنهار تشهد مستويات خطيرة، في ظل استمرار جهود الإنقاذ والإغاثة بالإقليم، مشيرًا إلى أن الوضع حرج للغاية، حيث تم رصد مستويات مرتفعة في الثلاثة أنهار الرئيسة في إقليم البنجاب، رافي وسوتليج وتشيناب.
وأضاف أنه تم إجلاء أكثر من 700 ألف شخص من 2200 قرية غمرتها مياه الأنهار في إقليم البنجاب، في حين ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي يتعرض لها إقليم البنجاب منذ بداية الأسبوع الحالي إلى 33 قتيلًا.
ولقي أكثر من 840 شخصًا حتفهم في حوادث متعلقة بالفيضانات في أنحاء باكستان منذ يونيو الماضي، كما شهدت البلاد ضررًا واسع النطاق للبنية التحتية والممتلكات.
ومن المتوقع أن تواصل الفيضانات الحالية في إقليم البنجاب، الزحف نحو إقليمي السند وبلوشستان خلال الأيام القادمة.