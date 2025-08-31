Icon

القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 160 كجم قات مخدر بعسير Icon مصرع 33 وتضرر مليوني شخص جراء الفيضانات في باكستان Icon 912 ألف جولة رقابية ورصد 252 ألف مخالفة لأنظمة العمل Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك ماليزيا Icon بريطانيا تغلق سفارتها في القاهرة Icon كبسولة ذكية ومبتكرة تحدث ثورة في عالم الطب الشخصي Icon حرس الحدود بمكة يضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة Icon انطلاق تمرين النجم الساطع بمشاركة القوات المسلحة السعودية في مصر Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الجمهورية القرغيزية Icon اختراق إلكتروني الأضخم في تاريخ شركة جوجل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

مصرع 33 وتضرر مليوني شخص جراء الفيضانات في باكستان

الأحد ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٣:٠٧ مساءً
مصرع 33 وتضرر مليوني شخص جراء الفيضانات في باكستان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت السلطات الباكستانية، مصرع 33 شخصًا وتضرر أكثر من مليوني شخص جراء الفيضانات القوية التي يتعرض لها إقليم البنجاب شرق باكستان.

وأوضح المدير الإقليمي لهيئة إدارة الكوارث الطبيعية الباكستانية، عرفان على كاتهيا في تصريحات صحفية اليوم أن ثلاثة أنهار تشهد مستويات خطيرة، في ظل استمرار جهود الإنقاذ والإغاثة بالإقليم، مشيرًا إلى أن الوضع حرج للغاية، حيث تم رصد مستويات مرتفعة في الثلاثة أنهار الرئيسة في إقليم البنجاب، رافي وسوتليج وتشيناب.

قد يهمّك أيضاً
بالصور.. مركز الملك سلمان يقف على احتياجات موريشيوس جراء الفيضانات

بالصور.. مركز الملك سلمان يقف على احتياجات موريشيوس جراء الفيضانات

الأمطار الغزيرة والسيول تضرب أكبر مدن نيوزيلندا

الأمطار الغزيرة والسيول تضرب أكبر مدن نيوزيلندا

فيضانات في باكستان

وأضاف أنه تم إجلاء أكثر من 700 ألف شخص من 2200 قرية غمرتها مياه الأنهار في إقليم البنجاب، في حين ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي يتعرض لها إقليم البنجاب منذ بداية الأسبوع الحالي إلى 33 قتيلًا.

ولقي أكثر من 840 شخصًا حتفهم في حوادث متعلقة بالفيضانات في أنحاء باكستان منذ يونيو الماضي، كما شهدت البلاد ضررًا واسع النطاق للبنية التحتية والممتلكات.

ومن المتوقع أن تواصل الفيضانات الحالية في إقليم البنجاب، الزحف نحو إقليمي السند وبلوشستان خلال الأيام القادمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد