مصرع 33 وتضرر مليوني شخص جراء الفيضانات في باكستان

أعلنت السلطات الباكستانية، مصرع 33 شخصًا وتضرر أكثر من مليوني شخص جراء الفيضانات القوية التي يتعرض لها إقليم البنجاب شرق باكستان.

وأوضح المدير الإقليمي لهيئة إدارة الكوارث الطبيعية الباكستانية، عرفان على كاتهيا في تصريحات صحفية اليوم أن ثلاثة أنهار تشهد مستويات خطيرة، في ظل استمرار جهود الإنقاذ والإغاثة بالإقليم، مشيرًا إلى أن الوضع حرج للغاية، حيث تم رصد مستويات مرتفعة في الثلاثة أنهار الرئيسة في إقليم البنجاب، رافي وسوتليج وتشيناب.

فيضانات في باكستان

وأضاف أنه تم إجلاء أكثر من 700 ألف شخص من 2200 قرية غمرتها مياه الأنهار في إقليم البنجاب، في حين ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي يتعرض لها إقليم البنجاب منذ بداية الأسبوع الحالي إلى 33 قتيلًا.

ولقي أكثر من 840 شخصًا حتفهم في حوادث متعلقة بالفيضانات في أنحاء باكستان منذ يونيو الماضي، كما شهدت البلاد ضررًا واسع النطاق للبنية التحتية والممتلكات.

ومن المتوقع أن تواصل الفيضانات الحالية في إقليم البنجاب، الزحف نحو إقليمي السند وبلوشستان خلال الأيام القادمة.