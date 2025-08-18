Icon

وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للطيران المدني Icon وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى ساتورب Icon سلمان للإغاثة يوزّع 2814 سلة غذائية في مرجعيون بلبنان Icon الليلة الثالثة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 تشهد بيع صقرين بـ82 ألف ريال Icon الملك سلمان وولي العهد يُعزيان رئيس باكستان Icon تعليم تبوك يحدد مواعيد الاصطفاف الصباحي وبداية الحصة الأولى للعام الدراسي الجديد Icon حضور لافت للسياح والعائلات الأجنبية في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 Icon أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق ابتداءً من الغد Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من عبدالله بن زايد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎

معجون مصنوع من الشعر لحماية الأسنان

الإثنين ١٨ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٢ صباحاً
معجون مصنوع من الشعر لحماية الأسنان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

من المعروف أن معجون الأسنان المعزز بالفلورايد يمكن أن يكون وسيلة فعالة لإبطاء تآكل مينا الأسنان، الذي يؤدي بالتبعية إلى الألم والتسوس وفقدان الأسنان في نهاية المطاف.

ولكن مهما كان الشخص دقيقًا في تنظيف أسنانه بالفرشاة، فإن غالبية معاجين الأسنان لا يمكنها أن تحقق سوى حد معين من الحماية، وبمجرد فقدان المينا، لا يمكن أن تتجدد من تلقاء نفسها.

قد يهمّك أيضاً
مواطن يوثق بالفيديو كيف سرقته الخادمة باستخدام معجون الأسنان؟

مواطن يوثق بالفيديو كيف سرقته الخادمة باستخدام معجون الأسنان؟

في مسفلة مكة.. 5 باكستانيون يبيعون خبزا معجون بمواد منتهية الصلاحية

في مسفلة مكة.. 5 باكستانيون يبيعون خبزا معجون بمواد منتهية الصلاحية

كيراتين من الشعر

وبحسب ما نشره موقع “نيو أطلس” New Atlas، يعتقد باحثون من كلية “كينغز كوليدج لندن” أنهم ربما يتوصلون إلى طريقة أفضل. ففي سعيهم لإيجاد علاج أقوى للأسنان، قام فريق الباحثين أولاً باستخراج الكيراتين من الشعر. في هذه الحالة، كان الشعر صوفًا من الأغنام، ولكن يمكن العثور على نفس المادة في معظم شعر الحيوانات، بما في ذلك شعر الإنسان.

إن الكيراتين، وهو بروتين، موجود أيضًا في الأظافر والجلد وبعض الأعضاء الداخلية حيث يعمل على توفير البنية والمساعدة في الحماية من الإجهاد الميكانيكي.

توصل الباحثون إلى أن معجونهم القائم على الكيراتين أدى إلى تشكيل سقالة تشبه البلورات عند ملامسته للعاب. واستطاعت هذه السقالة جذب أيونات الكالسيوم والفوسفات والارتباط بها، مما يحاكي وظيفة مينا الأسنان في حماية وإصلاح الأسنان.

وعلى عكس الفلورايد الذي يمكنه ببساطة إبطاء التسوس، اكتشف الباحثون أن معجون الكيراتين قادر على إيقافه تمامًا في الاختبارات. وبالإضافة إلى كونه أكثر فعالية، يرى الباحثون أن علاج الأسنان القائم على الكيراتين يوفر العديد من المزايا الأخرى.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد