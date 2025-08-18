معجون مصنوع من الشعر لحماية الأسنان

من المعروف أن معجون الأسنان المعزز بالفلورايد يمكن أن يكون وسيلة فعالة لإبطاء تآكل مينا الأسنان، الذي يؤدي بالتبعية إلى الألم والتسوس وفقدان الأسنان في نهاية المطاف.

ولكن مهما كان الشخص دقيقًا في تنظيف أسنانه بالفرشاة، فإن غالبية معاجين الأسنان لا يمكنها أن تحقق سوى حد معين من الحماية، وبمجرد فقدان المينا، لا يمكن أن تتجدد من تلقاء نفسها.

كيراتين من الشعر

وبحسب ما نشره موقع “نيو أطلس” New Atlas، يعتقد باحثون من كلية “كينغز كوليدج لندن” أنهم ربما يتوصلون إلى طريقة أفضل. ففي سعيهم لإيجاد علاج أقوى للأسنان، قام فريق الباحثين أولاً باستخراج الكيراتين من الشعر. في هذه الحالة، كان الشعر صوفًا من الأغنام، ولكن يمكن العثور على نفس المادة في معظم شعر الحيوانات، بما في ذلك شعر الإنسان.

إن الكيراتين، وهو بروتين، موجود أيضًا في الأظافر والجلد وبعض الأعضاء الداخلية حيث يعمل على توفير البنية والمساعدة في الحماية من الإجهاد الميكانيكي.

توصل الباحثون إلى أن معجونهم القائم على الكيراتين أدى إلى تشكيل سقالة تشبه البلورات عند ملامسته للعاب. واستطاعت هذه السقالة جذب أيونات الكالسيوم والفوسفات والارتباط بها، مما يحاكي وظيفة مينا الأسنان في حماية وإصلاح الأسنان.

وعلى عكس الفلورايد الذي يمكنه ببساطة إبطاء التسوس، اكتشف الباحثون أن معجون الكيراتين قادر على إيقافه تمامًا في الاختبارات. وبالإضافة إلى كونه أكثر فعالية، يرى الباحثون أن علاج الأسنان القائم على الكيراتين يوفر العديد من المزايا الأخرى.