مقتل رئيس برلمان أوكرانيا السابق

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، مقتل رئيس البرلمان الأوكراني السابق أندريه باروبي في مدينة لفيف غرب البلاد.
وكتب زيلينسكي على حسابه في موقع إكس: “أفاد وزير الداخلية إيهور كليمنكو والمدعي العام روسلان كرافشينكو للتو بأولى التفاصيل المتعلقة بجريمة قتل مروعة في لفيف”.
وأضاف “قُتل أندريه باروبي”.
وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن البحث عن القاتل لا يزال جاريًا، فيما لم تتوفر أي تفاصيل أخرى حتى الآن.