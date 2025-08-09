مليون مهاجر غادروا أميركا طوعًا منذ تنصيب ترامب

أحمد عبد العزيز يرد على فيديو رفضه مصافحة مُعجب وفاة الفنان الكويتي محمد المنيع عن 95 عامًا القلاع الحصينة وبيوت الطين العتيقة من شواهد الحضارة القديمة في حبونا مخدرات و4 أصناف أسلحة.. المنافذ الجمركية تسجل 1626 حالة ضبط خلال أسبوع القبض على 3 مقيمين لترويجهم 2.3 كيلو شبو في جدة الشمّام يُحلّي صيف السعودية بإنتاج وفير يتجاوز 63 ألف طن سنويًا مساند: استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا متاح للشركات فقط أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى التاسعة مساء الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سنغافورة ضبط 22072 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية، كريستي نويم، أن أكثر من مليون مهاجر غير نظامي غادروا الولايات المتحدة بمحض إرادتهم منذ عودة دونالد ترامب إلى سدّة الرئاسة.
وأفادت الوزيرة باعتقال مئات الآلاف من “غير النظاميين الأجانب المجرمين” منذ يناير، مؤكدة أنه “لم يدخل أي أجنبي غير نظامي” البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وقالت الوزيرة في مؤتمر صحافي في شيكاغو: “إنها المرة الأولى في تاريخ هذه الأمة التي نشهد فيها هذا النوع من الأمن على حدودنا”، بحسب العربية.
و شدّدت على أن الأولوية القصوى للإدارة تكمن في “تأمين حدودنا، واعتقال المجرمين الخطرين”.
وأضافت: “نعمل على إخراج الأجانب المجرمين غير النظاميين والخطرين من بلدنا”، مشيرة إلى “القتلة والمغتصبين ومهربي المخدرات”.
وتابعت: “نعتقد أن أكثر من مليون شخص عادوا إلى ديارهم من تلقاء أنفسهم منذ أن تسلّمت هذه الإدارة السلطة”.
وتعهّد ترامب خلال حملته الانتخابية بترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين وقد عمل على توسيع صلاحيات الوكالة الفيدرالية المسؤولة عن ذلك، وهي إدارة الهجرة والجمارك.