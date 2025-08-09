Icon

أحمد عبد العزيز يرد على فيديو رفضه مصافحة مُعجب Icon وفاة الفنان الكويتي محمد المنيع عن 95 عامًا Icon القلاع الحصينة وبيوت الطين العتيقة من شواهد الحضارة القديمة في حبونا Icon مخدرات و4 أصناف أسلحة.. المنافذ الجمركية تسجل 1626 حالة ضبط خلال أسبوع Icon القبض على 3 مقيمين لترويجهم 2.3 كيلو شبو في جدة Icon الشمّام يُحلّي صيف السعودية بإنتاج وفير يتجاوز 63 ألف طن سنويًا Icon مساند: استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا متاح للشركات فقط Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى التاسعة مساء  Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سنغافورة Icon ضبط 22072 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

مليون مهاجر غادروا أميركا طوعًا منذ تنصيب ترامب

السبت ٩ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٥:٢٨ مساءً
مليون مهاجر غادروا أميركا طوعًا منذ تنصيب ترامب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية، كريستي نويم، أن أكثر من مليون مهاجر غير نظامي غادروا الولايات المتحدة بمحض إرادتهم منذ عودة دونالد ترامب إلى سدّة الرئاسة.

وأفادت الوزيرة باعتقال مئات الآلاف من “غير النظاميين الأجانب المجرمين” منذ يناير، مؤكدة أنه “لم يدخل أي أجنبي غير نظامي” البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

قد يهمّك أيضاً
نيويوركر: ترامب سيتخذ خطوات غير مسبوقة خلال زيارته إلى المملكة

نيويوركر: ترامب سيتخذ خطوات غير مسبوقة خلال زيارته إلى المملكة

مواجهة إيران ومكافحة الإرهاب.. ترمب يرى في ولي العهد شريكًا في الأهداف المشتركة

مواجهة إيران ومكافحة الإرهاب.. ترمب يرى في ولي العهد شريكًا في الأهداف...

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحافي في شيكاغو: “إنها المرة الأولى في تاريخ هذه الأمة التي نشهد فيها هذا النوع من الأمن على حدودنا”، بحسب العربية.

و شدّدت على أن الأولوية القصوى للإدارة تكمن في “تأمين حدودنا، واعتقال المجرمين الخطرين”.

وأضافت: “نعمل على إخراج الأجانب المجرمين غير النظاميين والخطرين من بلدنا”، مشيرة إلى “القتلة والمغتصبين ومهربي المخدرات”.

وتابعت: “نعتقد أن أكثر من مليون شخص عادوا إلى ديارهم من تلقاء أنفسهم منذ أن تسلّمت هذه الإدارة السلطة”.

وتعهّد ترامب خلال حملته الانتخابية بترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين وقد عمل على توسيع صلاحيات الوكالة الفيدرالية المسؤولة عن ذلك، وهي إدارة الهجرة والجمارك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أشباه الموصلات
العالم

ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 100%...

العالم
ترامب يصدر أمرًا تنفيذيًّا بفرض رسوم إضافية 25%‭ ‬على الواردات الهندية
العالم

ترامب يصدر أمرًا تنفيذيًّا بفرض رسوم إضافية...

العالم
ترامب يلتقي بوتين في آلاسكا بعد أيام
العالم

ترامب يلتقي بوتين في آلاسكا بعد أيام

العالم
ترامب يرد على الصحفيين من سطح البيت الأبيض
العالم

ترامب يرد على الصحفيين من سطح البيت...

العالم