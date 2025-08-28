مواعيد الدوام الدراسي للعام 1447هـ بمنطقة مكة المكرمة

اقتران القمر مع المريخ في سماء الشمالية اختلاس كهرباء من مسجد في القويعية فيصل بن فرحان يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ 94 الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو رصد بقع شمسية عملاقة من سماء عرعر جَدَاد النخيل في المدينة المنورة.. آخر مراحل جني التمور جماهير النصر.. سور عالٍ لا يُخترق مشاهد البرق والشلالات تزيّن سماء الباحة وطبيعتها شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء من رجلين و4 نساء
كشفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع وزارة التعليم، عن الجدول الزمني للدوام الدراسي للعام الدراسي 1447هـ، حيث سيبدأ العام الدراسي يوم الأحد 3 رجب 1447هـ، الموافق 8 أغسطس 2025م.
يبدأ الاصطفاف الصباحي للمدارس الصباحية في تمام الساعة 6:45 صباحًا، على أن تنطلق الحصة الأولى عند الساعة 7:00 صباحًا. في حين يبدأ الدوام في المدارس المسائية بالاصطفاف عند الساعة 12:45 ظهرًا، مع بدء الحصة الأولى الساعة 1:00 ظهرًا.
أما بالنسبة لبرامج التعليم المستمر، فقد حددت الإدارة مواعيد الدوام للطالبات عند الساعة 3:00 عصرًا، بينما يبدأ دوام الطلاب عند الساعة 5:00 عصرًا.
وحثت إدارة التعليم أولياء الأمور على تعزيز الانضباط المدرسي لدى أبنائهم، مؤكدة أهمية الالتزام بالمواعيد لضمان انطلاقة دراسية منظمة وناجحة، مع الإشارة إلى أن أي تحديثات لاحقة ستُعلن عبر القنوات الرسمية للوزارة.