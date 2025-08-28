Icon

اقتران القمر مع المريخ في سماء الشمالية Icon اختلاس كهرباء من مسجد في القويعية Icon فيصل بن فرحان يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية Icon صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ 94 Icon الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو Icon رصد بقع شمسية عملاقة من سماء عرعر Icon جَدَاد النخيل في المدينة المنورة.. آخر مراحل جني التمور Icon جماهير النصر.. سور عالٍ لا يُخترق Icon مشاهد البرق والشلالات تزيّن سماء الباحة وطبيعتها Icon شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء من رجلين و4 نساء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

مواعيد الدوام الدراسي للعام 1447هـ بمنطقة مكة المكرمة

الخميس ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢١ صباحاً
مواعيد الدوام الدراسي للعام 1447هـ بمنطقة مكة المكرمة

كشفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع وزارة التعليم، عن الجدول الزمني للدوام الدراسي للعام الدراسي 1447هـ، حيث سيبدأ العام الدراسي يوم الأحد 3 رجب 1447هـ، الموافق 8 أغسطس 2025م.

يبدأ الاصطفاف الصباحي للمدارس الصباحية في تمام الساعة 6:45 صباحًا، على أن تنطلق الحصة الأولى عند الساعة 7:00 صباحًا. في حين يبدأ الدوام في المدارس المسائية بالاصطفاف عند الساعة 12:45 ظهرًا، مع بدء الحصة الأولى الساعة 1:00 ظهرًا.

أما بالنسبة لبرامج التعليم المستمر، فقد حددت الإدارة مواعيد الدوام للطالبات عند الساعة 3:00 عصرًا، بينما يبدأ دوام الطلاب عند الساعة 5:00 عصرًا.

وحثت إدارة التعليم أولياء الأمور على تعزيز الانضباط المدرسي لدى أبنائهم، مؤكدة أهمية الالتزام بالمواعيد لضمان انطلاقة دراسية منظمة وناجحة، مع الإشارة إلى أن أي تحديثات لاحقة ستُعلن عبر القنوات الرسمية للوزارة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد