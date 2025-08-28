مواعيد الدوام الدراسي للعام 1447هـ بمنطقة مكة المكرمة

كشفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع وزارة التعليم، عن الجدول الزمني للدوام الدراسي للعام الدراسي 1447هـ، حيث سيبدأ العام الدراسي يوم الأحد 3 رجب 1447هـ، الموافق 8 أغسطس 2025م.

يبدأ الاصطفاف الصباحي للمدارس الصباحية في تمام الساعة 6:45 صباحًا، على أن تنطلق الحصة الأولى عند الساعة 7:00 صباحًا. في حين يبدأ الدوام في المدارس المسائية بالاصطفاف عند الساعة 12:45 ظهرًا، مع بدء الحصة الأولى الساعة 1:00 ظهرًا.

أما بالنسبة لبرامج التعليم المستمر، فقد حددت الإدارة مواعيد الدوام للطالبات عند الساعة 3:00 عصرًا، بينما يبدأ دوام الطلاب عند الساعة 5:00 عصرًا.

وحثت إدارة التعليم أولياء الأمور على تعزيز الانضباط المدرسي لدى أبنائهم، مؤكدة أهمية الالتزام بالمواعيد لضمان انطلاقة دراسية منظمة وناجحة، مع الإشارة إلى أن أي تحديثات لاحقة ستُعلن عبر القنوات الرسمية للوزارة.