ميزة جديدة من إنستغرام تنافس تيك توك

الأحد ٢٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٧ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

بدأت منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام السماح لمنتجي المحتوى بربط عدة مقاطع فيديو (ريلز) في سلسلة واحدة.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن هذه الخاصية الجديدة، المتاحة بالفعل على منصة تيك توك المنافسة، تسهل على المشاهدين متابعة المحتوى ذي الصلة واكتشافه.

ومع الخاصية الجديدة، فإذا كان أحد منشئي المحتوى يروي قصة في سلسلة من مقاطع الفيديو والمتابعات، فيمكنه ربطها جميعًا معًا، مما يعفي المشاهدين من عناء التمرير أو البحث عن أجزاء مختلفة.

على سبيل المثال، غالبا ما يطلب منشئو المحتوى من متابعيهم “العودة لمشاهدة الجزء الثاني” أو متابعة التحديثات.

مع هذه الخاصية الجديدة، يُمكن لمنشئي المحتوى تنظيم مقاطع الفيديو ذات الصلة ليسهل على المشاهدين متابعتها.

وعلى الرغم من أن الخاصية الجديدة مفيدة لربط أجزاء مختلفة من قصة بها عدة محاور، إلا أنه يمكن استخدامها أيضًا لتجميع مقاطع فيديو متشابهة.

على سبيل المثال، إذا كان منشئ محتوى ينتج سلسلة من وصفات أكلات فصل الخريف، فيمكنه الآن تجميعها جميعًا معًا ليسهل العثور عليها.

