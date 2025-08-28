Icon

اقتران القمر مع المريخ في سماء الشمالية Icon اختلاس كهرباء من مسجد في القويعية Icon فيصل بن فرحان يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية Icon صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ 94 Icon الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو Icon رصد بقع شمسية عملاقة من سماء عرعر Icon جَدَاد النخيل في المدينة المنورة.. آخر مراحل جني التمور Icon جماهير النصر.. سور عالٍ لا يُخترق Icon مشاهد البرق والشلالات تزيّن سماء الباحة وطبيعتها Icon شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء من رجلين و4 نساء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم

واتساب يطلق ميزة مهمة بالذكاء الاصطناعي

الخميس ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٢ مساءً
واتساب يطلق ميزة مهمة بالذكاء الاصطناعي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أطلق تطبيق “واتساب” التابع لشركة “ميتا” ميزة جديدة، تتيح للمستخدمين إعادة صياغة رسائلهم، أو تدقيقها، أو تعديلها بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

الميزة الجديدة التي أُطلقت، أمس الأربعاء، تسمى “مساعدة الكتابة” أو Writing Help، وتعتمد هذه التقنية على معالجات خاصة من “ميتا”، وتتيح للمستخدمين استلام الردود المولدة بالذكاء الاصطناعي دون الحاجة لأن تطلع “ميتا” أو “واتساب” على الرسالة النصية أو تعيد صياغتها، حفاظا على خصوصية الرسائل.

قد يهمّك أيضاً
بعد تعطله.. عودة واتساب للعمل في المملكة

بعد تعطله.. عودة واتساب للعمل في المملكة

توقف واتساب عن العمل على 49 نوعًا من الهواتف الذكية

توقف واتساب عن العمل على 49 نوعًا من الهواتف الذكية

وذكر تقرير لموقع “تك كرانش” أن هذه الأداة توفر أيضا مقترحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإعادة صياغة الرسائل بطريقة احترافية، أو مضحكة، أو بأي أسلوب يريده المستخدم.

وتسعى واتساب من خلال هذه الميزة إلى دفع المستخدمين للاعتماد على تطبيقها عند كتابة الرسائل، بدلا من اللجوء إلى أدوات خارجية مثل “شات جي بي تي”.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه الميزة عبر النقر على أيقونة القلم الجديدة، التي ستظهر عند كتابة الرسائل في التطبيق.

لكن الميزة ستبدأ باللغة الإنجليزية في بعض البلدان المحددة فقط، على أن تتوسع لاحقا لتشمل لغات أخرى.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد