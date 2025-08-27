Icon

أخبار رئيسية
وزارة الداخلية تفوز بجائزة أفضل فيلم توعوي في مسابقة مجلس وزراء الداخلية العرب

الأربعاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٢ مساءً
المواطن - واس

حققت وزارة الداخلية، جائزة أفضل فيلم توعوي بعنوان “دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في دعم عمل أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني)” لعام 2025 في المسابقة الدورية للأفلام التوعوية والتثقيفية، التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك خلال أعمال المؤتمر العربي الـ (20) لرؤساء الحماية المدنية في جمهورية العراق.

وسلم رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني، الجائزة، لمدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج.

وتهدف المسابقة، إلى الابتكار والتنافس وإنتاج محتويات مرئية لتقديم رسائل توعوية وتثقيفية في مجالات الحماية المدنية.

