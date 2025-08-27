وزارة الداخلية تفوز بجائزة أفضل فيلم توعوي في مسابقة مجلس وزراء الداخلية العرب

اقتران القمر مع المريخ في سماء الشمالية اختلاس كهرباء من مسجد في القويعية فيصل بن فرحان يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ 94 الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو رصد بقع شمسية عملاقة من سماء عرعر جَدَاد النخيل في المدينة المنورة.. آخر مراحل جني التمور جماهير النصر.. سور عالٍ لا يُخترق مشاهد البرق والشلالات تزيّن سماء الباحة وطبيعتها شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء من رجلين و4 نساء
حققت وزارة الداخلية، جائزة أفضل فيلم توعوي بعنوان “دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في دعم عمل أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني)” لعام 2025 في المسابقة الدورية للأفلام التوعوية والتثقيفية، التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك خلال أعمال المؤتمر العربي الـ (20) لرؤساء الحماية المدنية في جمهورية العراق.
وسلم رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني، الجائزة، لمدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج.
وتهدف المسابقة، إلى الابتكار والتنافس وإنتاج محتويات مرئية لتقديم رسائل توعوية وتثقيفية في مجالات الحماية المدنية.