Icon

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ59 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة Icon أكثر من 213 مليون عملية نقاط بيع بأكثر من 13 مليار ريال في أسبوع Icon إحباط تهريب 23.8 كيلو حشيش في جازان Icon خبراء دوليون يستعرضون أحدث تقنيات العلاج بالخلايا الجذعية في مؤتمر الرياض 2025 Icon دليل السكن في السعودية: كيف تعثر على منزلك المناسب عبر منصة موثوقة Icon نظام نزع الملكية الجديد يضمن تحقيق التعويض العادل وحفظ المال العام Icon التجارة الخارجية تدشن بوابتها الرقمية الجديدة Icon مجلس الوزراء يوافق على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات Icon أمطار رعدية ورياح على منطقة حائل حتى العاشرة مساء  Icon القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 45 كيلو قات في عسير  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ59 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

الثلاثاء ٢٦ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٨:٢٤ مساءً
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ59 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ59، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع، تحمل على متنها سلالًا غذائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم السعودي المقدم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة للتخفيف من محنة المجاعة القاسية والظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.

قد يهمّك أيضاً
فيديو.. اختباء بيني غانتس في ملجأ بسبب صاروخ فلسطيني

فيديو.. اختباء بيني غانتس في ملجأ بسبب صاروخ فلسطيني

السعودية تدين وتستنكر قرار الاحتلال الإسرائيلي وقف دخول المساعدات إلى قطاع غزة

السعودية تدين وتستنكر قرار الاحتلال الإسرائيلي وقف دخول المساعدات إلى قطاع غزة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سلمان للإغاثة يواصل دعم قطاع غزة بتوزيع السلال الغذائية على آلاف الأسر
السعودية اليوم

سلمان للإغاثة يواصل دعم قطاع غزة بتوزيع...

السعودية اليوم
إدخال 135 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة
العالم

إدخال 135 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع...

العالم
وصول قافلة مساعدات إنسانية سعودية جديدة إلى قطاع غزة
السعودية اليوم

وصول قافلة مساعدات إنسانية سعودية جديدة إلى...

السعودية اليوم