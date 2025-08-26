وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ59 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أكثر من 213 مليون عملية نقاط بيع بأكثر من 13 مليار ريال في أسبوع إحباط تهريب 23.8 كيلو حشيش في جازان خبراء دوليون يستعرضون أحدث تقنيات العلاج بالخلايا الجذعية في مؤتمر الرياض 2025 دليل السكن في السعودية: كيف تعثر على منزلك المناسب عبر منصة موثوقة نظام نزع الملكية الجديد يضمن تحقيق التعويض العادل وحفظ المال العام التجارة الخارجية تدشن بوابتها الرقمية الجديدة مجلس الوزراء يوافق على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات أمطار رعدية ورياح على منطقة حائل حتى العاشرة مساء القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 45 كيلو قات في عسير
وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ59، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع، تحمل على متنها سلالًا غذائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة.
وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم السعودي المقدم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة للتخفيف من محنة المجاعة القاسية والظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.