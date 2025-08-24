Icon

سعود كاتب: علينا التوقف عن الربط الخاطئ والضار بين كريستيانو ومشروعنا الرياضي Icon وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY Icon وظائف شاغرة بفروع شركة الحفر العربية Icon انتظام الطلاب والطالبات في مدارس السعودية إيذانًا ببدء عام دراسي جديد Icon عبدالعزيز بن تركي يوجه بمعالجة أزمة السوبر بشكل عاجل Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية غزيرة وبرد ورياح على عدة مناطق  Icon القبض على مخالفين لتهريبهما 44 كيلو حشيش في جازان Icon القبض على مقيمين لترويجهما الشبو في الشمالية  Icon لقطات لأمطار جدة ونجران الليلية Icon تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم عسير غدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY

الأحد ٢٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٣ صباحاً
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة إرنست ويونغ “EY”، المتخصصة بمجالات الضمان والضرائب والاستشارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة EY

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

بالتفاصيل.. التدريب التقني تعلن توفر وظائف فنية شاغرة

بالتفاصيل.. التدريب التقني تعلن توفر وظائف فنية شاغرة

– مدير أول المخاطر المؤسسية.

– مستشار أول المخاطر المؤسسية.

– مدير إدارة مخاطر الخدمات المالية.

– مستشار أول إدارة مخاطر الخدمات المالية.

– أخصائي أول الامتثال والتقارير.

– مدير عمليات الدمج والاستحواذ.

– مستشار حماية وخصوصية البيانات.

– مستشار حوكمة البيانات.

– أخصائي أول تمويل المشاريع/ استشارات البنية التحتية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

10 وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا
حصاد اليوم

10 وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة نسما في 3 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة نسما في 3...

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة تهيئة وصيانة الطائرات
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة تهيئة وصيانة الطائرات

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مجموعة عيادات ديافيرم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مجموعة عيادات ديافيرم

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة شراء الطاقة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة شراء الطاقة

حصاد اليوم