وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY

أعلنت شركة إرنست ويونغ “EY”، المتخصصة بمجالات الضمان والضرائب والاستشارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير أول المخاطر المؤسسية.
– مستشار أول المخاطر المؤسسية.
– مدير إدارة مخاطر الخدمات المالية.
– مستشار أول إدارة مخاطر الخدمات المالية.
– أخصائي أول الامتثال والتقارير.
– مدير عمليات الدمج والاستحواذ.
– مستشار حماية وخصوصية البيانات.
– مستشار حوكمة البيانات.
– أخصائي أول تمويل المشاريع/ استشارات البنية التحتية.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)