وظائف إدارية شاغرة لدى وزارة الصناعة

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الوزارة في مدينة الرياض.
وبيّنت وزارة الصناعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير إدارة المراجعة الخاصة والدعم والتخطيط: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، تقنية المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير قسم المراجعة الداخلية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).
وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)