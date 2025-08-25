Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

حصاد اليوم
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى وزارة الصناعة

الإثنين ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣١ مساءً
وظائف إدارية شاغرة لدى وزارة الصناعة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الصناعة

وبيّنت وزارة الصناعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير إدارة المراجعة الخاصة والدعم والتخطيط: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، تقنية المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير قسم المراجعة الداخلية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

