وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 5 مدن

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الرياض، وحائل، وينبع، والجبيل، والدمام.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول الأمن السيبراني.

– مساعد أول/ إدارة المرافق.

– أخصائي/ شريك أعمال الموارد البشرية.

– مشرف أول المستودع والمخزن.

– مهندس مراقبة الجودة.

– منسق مستودع.

– مهندس عمليات المصنع.

– مهندس بيئة.

– منسق إداري.

– ممثل المبيعات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 أغسطس 2025م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 26 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)