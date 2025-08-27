Icon

اقتران القمر مع المريخ في سماء الشمالية Icon اختلاس كهرباء من مسجد في القويعية Icon فيصل بن فرحان يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية Icon صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ 94 Icon الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو Icon رصد بقع شمسية عملاقة من سماء عرعر Icon جَدَاد النخيل في المدينة المنورة.. آخر مراحل جني التمور Icon جماهير النصر.. سور عالٍ لا يُخترق Icon مشاهد البرق والشلالات تزيّن سماء الباحة وطبيعتها Icon شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء من رجلين و4 نساء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 5 مدن

الأربعاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٢ صباحاً
وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 5 مدن
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الرياض، وحائل، وينبع، والجبيل، والدمام.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
#وظائف إدارية في شركة بوبا العربية للتامين الصحي

#وظائف إدارية في شركة بوبا العربية للتامين الصحي

#وظائف إدارية شاغرة لدى نيوم

#وظائف إدارية شاغرة لدى نيوم

– أخصائي أول الأمن السيبراني.

– مساعد أول/ إدارة المرافق.

– أخصائي/ شريك أعمال الموارد البشرية.

– مشرف أول المستودع والمخزن.

– مهندس مراقبة الجودة.

– منسق مستودع.

– مهندس عمليات المصنع.

– مهندس بيئة.

– منسق إداري.

– ممثل المبيعات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 أغسطس 2025م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 26 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بـ طيران أديل
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ طيران أديل

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر للتطوير

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة PARSONS
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة PARSONS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة نسما في 3 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة نسما في 3...

حصاد اليوم