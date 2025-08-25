Icon

إنقاذ شخص احتُجز في سيل بالمدينة المنورة Icon وظائف إدارية شاغرة لدى وزارة الصناعة Icon وظائف شاغرة بشركة الطائرات المروحية Icon وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير Icon الخزانة الأمريكية تعلن رفع العقوبات المفروضة على سوريا Icon تطبيق هيوماين تشات مشروع سعودي نحو مستقبل عربي رقمي موثوق Icon قطار الرياض يستقبل الراكب رقم 100 مليون Icon توضيح من حساب المواطن بشأن التحقق من البيانات ودراسة الأهلية Icon أجواء مطرية وغائمة في نجران تدفع سكان المنطقة للتوافد على المتنزهات  Icon القبض على مواطن لنقله 3 مخالفين في جازان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بشركة الطائرات المروحية

الإثنين ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٠ مساءً
وظائف شاغرة بشركة الطائرات المروحية
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة الطائرات المروحية- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الطائرات المروحية

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
#وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى شركة عِلم

#وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى شركة عِلم

رحلتك إلى وظائف جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام تبدأ من هنا

رحلتك إلى وظائف جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام تبدأ من...

– محلل الخزانة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مطور أول تخطيط الموارد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول الأمن السيبراني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، الأمن السيبراني)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى السعودية لهندسة الطيران
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى السعودية لهندسة الطيران

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مجموعة عيادات ديافيرم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مجموعة عيادات ديافيرم

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى نظم الموارد الحكومية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى نظم الموارد الحكومية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار في 3 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار في 3...

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة لدى وزارة الصناعة
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة لدى وزارة الصناعة

حصاد اليوم