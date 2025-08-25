إنقاذ شخص احتُجز في سيل بالمدينة المنورة وظائف إدارية شاغرة لدى وزارة الصناعة وظائف شاغرة بشركة الطائرات المروحية وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير الخزانة الأمريكية تعلن رفع العقوبات المفروضة على سوريا تطبيق هيوماين تشات مشروع سعودي نحو مستقبل عربي رقمي موثوق قطار الرياض يستقبل الراكب رقم 100 مليون توضيح من حساب المواطن بشأن التحقق من البيانات ودراسة الأهلية أجواء مطرية وغائمة في نجران تدفع سكان المنطقة للتوافد على المتنزهات القبض على مواطن لنقله 3 مخالفين في جازان
أعلنت شركة الطائرات المروحية- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل الخزانة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مطور أول تخطيط الموارد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– أخصائي أول الأمن السيبراني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، الأمن السيبراني)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)