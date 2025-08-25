وظائف شاغرة بشركة الطائرات المروحية

أعلنت شركة الطائرات المروحية- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الطائرات المروحية

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل الخزانة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مطور أول تخطيط الموارد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول الأمن السيبراني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، الأمن السيبراني)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)