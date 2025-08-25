ختام المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 اليوم وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة في شركة PARSONS وظائف شاغرة لدى نظم الموارد الحكومية وظائف شاغرة بـ الشؤون الصحية بالحرس الوطني وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر وظائف شاغرة لدى السعودية لهندسة الطيران وظائف شاغرة بـ مجلس الضمان الصحي 16 وظيفة شاغرة في وزارة الطاقة
أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشؤون الصحية في كل من القصيم، والأحساء، والطائف.
وبينت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي الأشعة.
– طبيب أسنان.
– استشاري علم الأحياء الدقيقة.
– استشاري جراحة المخ والأعصاب.
– مساعد استشاري طب الأسرة.
– أخصائي الإجراءات الخاصة/ الأشعة.
– أخصائي الطب النووي.
– أخصائي الأشعة المقطعية.
– أخصائي الموجات فوق الصوتية.
وأوضحت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)