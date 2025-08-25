وظائف شاغرة بـ الشؤون الصحية بالحرس الوطني

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشؤون الصحية في كل من القصيم، والأحساء، والطائف.

تفاصيل وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني

وبينت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي الأشعة.

– طبيب أسنان.

– استشاري علم الأحياء الدقيقة.

– استشاري جراحة المخ والأعصاب.

– مساعد استشاري طب الأسرة.

– أخصائي الإجراءات الخاصة/ الأشعة.

– أخصائي الطب النووي.

– أخصائي الأشعة المقطعية.

– أخصائي الموجات فوق الصوتية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)