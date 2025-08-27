وظائف شاغرة بـ شركة البحر الأحمر الدولية

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي جدولة الأسطول.

– مدير أول المالية.

– مشرف تجربة الزائر.

– مشرف المالية.

– مساعد مدير شبكات توزيع المرافق.

– مساعد مدير شبكات النقل والتوزيع.

– مدير أول الشبكات وتخزين البطاريات.

– مدير مجموعة الخدمات الهندسية والفنية.

– مدير أول تخطيط وتشغيل المواقع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)