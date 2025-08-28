Icon

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بـ شركة كروز السعودية

الخميس ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٨ صباحاً
وظائف شاغرة بـ شركة كروز السعودية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة كروز السعودية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف كروز السعودية

وأبرزت شركة كروز السعودية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد مدير الخزانة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، الاقتصاد، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير التسويق التجاري: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة كروز السعودية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

