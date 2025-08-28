وظائف شاغرة بـ شركة كروز السعودية

أعلنت شركة كروز السعودية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف كروز السعودية

وأبرزت شركة كروز السعودية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد مدير الخزانة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، الاقتصاد، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير التسويق التجاري: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة كروز السعودية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)