وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– كبير محللي البيانات والإحصاء: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.
– كبير أخصائي استقطاب الكفاءات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.
وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)