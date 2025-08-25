Icon

وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon إنقاذ شخص احتُجز في سيل بالمدينة المنورة Icon وظائف إدارية شاغرة لدى وزارة الصناعة Icon وظائف شاغرة بشركة الطائرات المروحية Icon وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير Icon الخزانة الأمريكية تعلن رفع العقوبات المفروضة على سوريا Icon تطبيق هيوماين تشات مشروع سعودي نحو مستقبل عربي رقمي موثوق Icon قطار الرياض يستقبل الراكب رقم 100 مليون Icon توضيح من حساب المواطن بشأن التحقق من البيانات ودراسة الأهلية Icon أجواء مطرية وغائمة في نجران تدفع سكان المنطقة للتوافد على المتنزهات  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة

الثلاثاء ٢٦ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠١ صباحاً
وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة عقارات الدولة

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة بفروع جامعة الملك سعود الصحية

وظائف شاغرة بفروع جامعة الملك سعود الصحية

وظائف إدارية وصحية شاغرة لدى النهدي

وظائف إدارية وصحية شاغرة لدى النهدي

– كبير محللي البيانات والإحصاء: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

– كبير أخصائي استقطاب الكفاءات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بفروع شركة الحفر العربية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بفروع شركة الحفر العربية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير

حصاد اليوم