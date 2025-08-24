سعود كاتب: علينا التوقف عن الربط الخاطئ والضار بين كريستيانو ومشروعنا الرياضي وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY وظائف شاغرة بفروع شركة الحفر العربية انتظام الطلاب والطالبات في مدارس السعودية إيذانًا ببدء عام دراسي جديد عبدالعزيز بن تركي يوجه بمعالجة أزمة السوبر بشكل عاجل توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية غزيرة وبرد ورياح على عدة مناطق القبض على مخالفين لتهريبهما 44 كيلو حشيش في جازان القبض على مقيمين لترويجهما الشبو في الشمالية لقطات لأمطار جدة ونجران الليلية تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم عسير غدًا
أعلنت شركة الحفر العربية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الخبر، والظهران.
وأبرزت شركة الحفر العربية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– رئيس أنظمة معلومات الموارد البشرية (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصص نظم المعلومات الإدارية، أو أي تخصص ذي الصلة.
– أمين مخزون (الظهران): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة الحفر العربية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)