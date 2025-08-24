Icon

وظائف شاغرة بفروع شركة الحفر العربية

الأحد ٢٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٣ صباحاً
وظائف شاغرة بفروع شركة الحفر العربية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الحفر العربية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الخبر، والظهران.

تفاصيل وظائف الحفر العربية

وأبرزت شركة الحفر العربية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس أنظمة معلومات الموارد البشرية (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصص نظم المعلومات الإدارية، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أمين مخزون (الظهران): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الحفر العربية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

