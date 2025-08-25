الصين تُصدر إنذارًا باللون الأصفر لمواجهة كاجيكي القبض على شخصين في القنفذة لترويجهما الحشيش والأقراص الممنوعة الحالات الصحيحة للصور لتجديد الهوية الوطنية ختام المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 اليوم وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة في شركة PARSONS وظائف شاغرة لدى نظم الموارد الحكومية وظائف شاغرة بـ الشؤون الصحية بالحرس الوطني وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر
أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والرياض، والمجمعة.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشغل ميكانيكي/ الصيانة المجدولة.
– مشغل إلكترونيات الطيران/ الصيانة المجدولة.
– مشرف الأسلحة.
– مشرف أول إلكترونيات الطيران.
– مهندس أول شبكات/ المشاريع.
– مدير العمليات/ تقنية المعلومات.
– أخصائي إلكترونيات الطيران.
– مدير أعمال إدارة المعلومات.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)