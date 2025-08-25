Icon

وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS

الإثنين ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٠ صباحاً
وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والرياض، والمجمعة.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشغل ميكانيكي/ الصيانة المجدولة.

– مشغل إلكترونيات الطيران/ الصيانة المجدولة.

– مشرف الأسلحة.

– مشرف أول إلكترونيات الطيران.

– مهندس أول شبكات/ المشاريع.

– مدير العمليات/ تقنية المعلومات.

– أخصائي إلكترونيات الطيران.

– مدير أعمال إدارة المعلومات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

