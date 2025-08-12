Icon

المياه: 6 أيام وتنتهي المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية Icon أمطار ورياح نشطة على عددٍ من محافظات مكة المكرمة Icon حساب المواطن: لا يتم النظر إلى القروض والالتزامات المالية Icon أمطارٌ غزيرة على منطقة الباحة حتى الثامنة  Icon جريان الأودية وتدفّق الشلالات يرسمان لوحة طبيعية ساحرة في الباحة Icon تركيا تُسيطر على 45 حريقًا اندلعوا في مختلف الولايات Icon المرور: 4 حالات لتشغيل مصابيح المركبات Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على غالبية المناطق  Icon وظائف شاغرة لدى نسما وشركاؤها Icon وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله

وظائف شاغرة بفروع BAE SYSTEMS في 4 مدن

الثلاثاء ١٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٦ صباحاً
وظائف شاغرة بفروع BAE SYSTEMS في 4 مدن
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وتبوك، والرياض، والطائف.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني إلكترونيات.

– رئيس فريق بوابة الخدمات اللوجستية الهندسية.

– مستشار أنظمة الطيران.

– مدير تخطيط القوى العاملة.

– مشرف ميكانيكي.

– مهندس شبكات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

