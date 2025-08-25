Icon

وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر

الإثنين ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٩ صباحاً
وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو روان للحفر

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محامي أول.

– فني معدات مكافحة الحرائق.

– مهندس أول الكهرباء والأجهزة.

– منسق/ مراقب وثائق المشروع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أرامكو روان للحفر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

