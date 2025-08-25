ختام المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 اليوم وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة في شركة PARSONS وظائف شاغرة لدى نظم الموارد الحكومية وظائف شاغرة بـ الشؤون الصحية بالحرس الوطني وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر وظائف شاغرة لدى السعودية لهندسة الطيران وظائف شاغرة بـ مجلس الضمان الصحي 16 وظيفة شاغرة في وزارة الطاقة
أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محامي أول.
– فني معدات مكافحة الحرائق.
– مهندس أول الكهرباء والأجهزة.
– منسق/ مراقب وثائق المشروع.
وأوضحت شركة أرامكو روان للحفر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)