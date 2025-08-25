وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير الخزانة الأمريكية تعلن رفع العقوبات المفروضة على سوريا تطبيق هيوماين تشات مشروع سعودي نحو مستقبل عربي رقمي موثوق المحتوى قطار الرياض يستقبل الراكب رقم 100 مليون توضيح من حساب المواطن بشأن التحقق من البيانات ودراسة الأهلية أجواء مطرية وغائمة في نجران تدفع سكان المنطقة للتوافد على المتنزهات القبض على مواطن لنقله 3 مخالفين في جازان جامعة الأميرة نورة تُطلق 3 برامج أكاديمية مستحدثة للدراسات العليا ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في تبوك السعودية تُدين استهداف الاحتلال للطواقم الطبية والإعلامية في مجمع ناصر الطبي بقطاع غزة
أعلنت شركة السودة للتطوير- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة في كل من الرياض، وأبها.
وبيّنت شركة السودة للتطوير، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير التمويل المؤسسي (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص المالية، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.
– مدير ضمان ومراقبة الجودة (أبها): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)