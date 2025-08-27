Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في شركة المراعي

الأربعاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٢ صباحاً
وظائف شاغرة في شركة المراعي
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل من الرياض، وحائل، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة المراعي

وبيّنت شركة المراعي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل المشتريات (الرياض).

– مساعد مدير علاقات الموظفين (الرياض).

– فني ضمان الجودة (حائل).

– مدير المنطقة الإقليمي (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

