وظائف شاغرة في شركة عبداللطيف جميل

أعلنت شركة عبداللطيف جميل المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في كل من جدة، ومكة المكرمة، والرياض.

تفاصيل وظائف عبداللطيف جميل

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول استشاري عمليات الأعمال.

– مهندس مبيعات.

– مستشار مبيعات.

– مدير عام إدارة العلامة التجارية.

– أخصائي إدارة علاقات العملاء.

– مدير برنامج التدريب المهني.

– مدير فني.

– محاسب.

– مشرف عمليات النقل.

– أخصائي أول إدارة الزيارات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)