وظائف شاغرة في شركة نابكو الوطنية

أعلنت شركة نابكو الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومعارضها في كل من الدمام، والرياض، وجدة، وحفر الباطن.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مفتش مراقبة الجودة.
– رئيس قسم المبيعات.
– مشغل أول كاميرات المراقبة.
– أخصائي المنتجات.
– مشغل/ إدخال البيانات.
– تنفيذي مبيعات.
– مساعد مستودع.
– أخصائي التسويق الاستراتيجي.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)