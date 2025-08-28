Icon

وظائف شاغرة في شركة نابكو الوطنية

الخميس ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٠ صباحاً
وظائف شاغرة في شركة نابكو الوطنية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة نابكو الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومعارضها في كل من الدمام، والرياض، وجدة، وحفر الباطن.

تفاصيل وظائف نابكو الوطنية

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مفتش مراقبة الجودة.

– رئيس قسم المبيعات.

– مشغل أول كاميرات المراقبة.

– أخصائي المنتجات.

– مشغل/ إدخال البيانات.

– تنفيذي مبيعات.

– مساعد مستودع.

– أخصائي التسويق الاستراتيجي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

