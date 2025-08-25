وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات

أعلنت شركة نت وركرس السعودية للخدمات “SNS”- المتخصصة بمجال خدمات أعمال تقنية المعلومات والاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة نت وركرس

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير البناء.

– مدير التشغيل.

– مستشار البرمجة والتطبيقات.

– أخصائي خدمات الصيانة.

– أخصائي إدارة الخدمات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)