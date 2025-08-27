Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في شركة NOV

الأربعاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٨ صباحاً
وظائف شاغرة في شركة NOV
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أويلويل فاركو “NOV”- المتخصصة في خدمات الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وأمنية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة بالمملكة في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف شركة NOV

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مفتش مراقبة الجودة.

– مدير الأمن الصناعي.

– فني تركيب وتجهيز منصات الحفر الأرضية.

– منسق الصحة والسلامة والبيئة.

– مخطط الإنتاج.

– مستشار أداء الحفارات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 أغسطس 2025م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 26 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

