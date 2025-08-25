ختام المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 اليوم وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة في شركة PARSONS وظائف شاغرة لدى نظم الموارد الحكومية وظائف شاغرة بـ الشؤون الصحية بالحرس الوطني وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر وظائف شاغرة لدى السعودية لهندسة الطيران وظائف شاغرة بـ مجلس الضمان الصحي 16 وظيفة شاغرة في وزارة الطاقة
أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وينبع، وجدة، ومشروع القدية.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس مشاريع الطرق.
– مهندس أول المناظر الطبيعية.
– أخصائي بيئي/ جودة المياه.
– مهندس إنشاءات/ ميكانيكي.
– مساعد إداري أول.
– مهندس إنشاءات/ مدني.
– مهندس أول المرور.
– مفتش التصميم الداخلي.
– منسق مركز مراقبة العمل.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)