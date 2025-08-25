Icon

وظائف شاغرة في شركة PARSONS

الإثنين ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٠ صباحاً
وظائف شاغرة في شركة PARSONS
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وينبع، وجدة، ومشروع القدية.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

وظائف شاغرة في شركة الاتصالات

وظائف شاغرة في شركة الاتصالات

وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

– مهندس مشاريع الطرق.

– مهندس أول المناظر الطبيعية.

– أخصائي بيئي/ جودة المياه.

– مهندس إنشاءات/ ميكانيكي.

– مساعد إداري أول.

– مهندس إنشاءات/ مدني.

– مهندس أول المرور.

– مفتش التصميم الداخلي.

– منسق مركز مراقبة العمل.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

