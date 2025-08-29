Icon

وظائف شاغرة في فروع شركة PARSONS

الجمعة ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٩ صباحاً
وظائف شاغرة في فروع شركة PARSONS
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وأبها، ومشروع القدية، وينبع، ومكة المكرمة.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي التقارير/ إدارة المشاريع.

– مدير برنامج.

– مدير أول الإنشاءات.

– رئيس قسم مخاطر التصميم.

– مدير هندسة مرافق المطار.

– مساعد موارد بشرية.

– مدير التسليم/ المنطقة المركزية.

– مهندس رئيسي أنظمة الأمن.

– مهندس أول معماري.

– منسق مشروع/ مهندس كهربائي.

– مدير مراقبة المشاريع.

– رئيس الهندسة المدنية والإنشائية.

– مقدر مدني.

– مدير إدارة التكاليف ومراقبة التغيير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

