وظائف شاغرة لدى السعودية لهندسة الطيران

أعلنت الشركة السعودية لهندسة الطيران- التابعة لمجموعة الخطوط الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت الشركة السعودية لهندسة الطيران، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– فني صيانة الطائرات (الرياض).
– فني صيانة طائرات الهليكوبتر (جدة).
وأوضحت الشركة السعودية لهندسة الطيران، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)