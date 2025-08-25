Icon

ختام المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 اليوم Icon وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS Icon وظائف شاغرة في شركة PARSONS Icon وظائف شاغرة لدى نظم الموارد الحكومية Icon وظائف شاغرة بـ الشؤون الصحية بالحرس الوطني Icon وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر Icon وظائف شاغرة لدى السعودية لهندسة الطيران Icon وظائف شاغرة بـ مجلس الضمان الصحي Icon 16 وظيفة شاغرة في وزارة الطاقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى السعودية لهندسة الطيران

الإثنين ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٩ صباحاً
وظائف شاغرة لدى السعودية لهندسة الطيران
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الشركة السعودية لهندسة الطيران- التابعة لمجموعة الخطوط الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة هندسة الطيران

وأبرزت الشركة السعودية لهندسة الطيران، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
مصرف الراجحي يعلن عن وظائف بالرياض وجدة والشرقية

مصرف الراجحي يعلن عن وظائف بالرياض وجدة والشرقية

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة عبداللطيف جميل بالرياض وجازان

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة عبداللطيف جميل بالرياض وجازان

– فني صيانة الطائرات (الرياض).

– فني صيانة طائرات الهليكوبتر (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة السعودية لهندسة الطيران، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ مجلس الضمان الصحي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ مجلس الضمان الصحي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة نسما في 3 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة نسما في 3...

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع

حصاد اليوم