وظائف شاغرة لدى شركة الخزف

اقتران القمر مع المريخ في سماء الشمالية اختلاس كهرباء من مسجد في القويعية فيصل بن فرحان يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ 94 الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو رصد بقع شمسية عملاقة من سماء عرعر جَدَاد النخيل في المدينة المنورة.. آخر مراحل جني التمور جماهير النصر.. سور عالٍ لا يُخترق مشاهد البرق والشلالات تزيّن سماء الباحة وطبيعتها شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء من رجلين و4 نساء
أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في كل من المنطقة الشرقية، والرياض.
وأبرزت شركة الخزف، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– تنفيذي مبيعات أول/ مبيعات المشاريع.
– أخصائي أول المواصفات.
– أخصائي المواصفات.
– مسؤول الاتصالات التسويقية.
– مصمم جرافيك.
وأوضحت شركة الخزف، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)