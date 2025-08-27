وظائف شاغرة لدى شركة الخزف

أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في كل من المنطقة الشرقية، والرياض.

تفاصيل وظائف الخزف السعودي

وأبرزت شركة الخزف، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– تنفيذي مبيعات أول/ مبيعات المشاريع.

– أخصائي أول المواصفات.

– أخصائي المواصفات.

– مسؤول الاتصالات التسويقية.

– مصمم جرافيك.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخزف، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)