وظائف شاغرة لدى شركة جسارة

أعلنت شركة جسارة لإدارة المشاريع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، ومكة المكرمة.

تفاصيل وظائف شركة جسارة

وأبرزت شركة جسارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– خبير محفظة المشاريع.

– خبير الحوكمة والامتثال.

– خبير منهجيات إدارة المشاريع.

– أخصائي أول التصميم الداخلي واللافتات.

– مهندس أول كهرباء.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة جسارة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)