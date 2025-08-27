وظائف شاغرة لدى شركة جسارة

اقتران القمر مع المريخ في سماء الشمالية اختلاس كهرباء من مسجد في القويعية فيصل بن فرحان يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ 94 الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو رصد بقع شمسية عملاقة من سماء عرعر جَدَاد النخيل في المدينة المنورة.. آخر مراحل جني التمور جماهير النصر.. سور عالٍ لا يُخترق مشاهد البرق والشلالات تزيّن سماء الباحة وطبيعتها شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء من رجلين و4 نساء
أعلنت شركة جسارة لإدارة المشاريع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، ومكة المكرمة.
وأبرزت شركة جسارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– خبير محفظة المشاريع.
– خبير الحوكمة والامتثال.
– خبير منهجيات إدارة المشاريع.
– أخصائي أول التصميم الداخلي واللافتات.
– مهندس أول كهرباء.
وأوضحت شركة جسارة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)