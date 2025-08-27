Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS

الأربعاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤١ صباحاً
وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وجدة، وجازان، ومشروع القدية.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس مشروع.

– مدير التخطيط الرئيسي.

– مهندس التخطيط والجدولة.

– مدير مشروع.

– مدير إدارة الأصول.

– محاسب أول.

– مدير التسليم/ المنطقة المركزية.

– مدير تصميم مشاريع بناء.

– مدير مشاريع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

