وظائف شاغرة لدى فروع تبوك الدوائية

الخميس ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٠ صباحاً
وظائف شاغرة لدى فروع تبوك الدوائية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة تبوك للصناعات الدوائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الدمام، وأبها، وتبوك، والرياض.

تفاصيل وظائف تبوك الدوائية

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف أول ضمان الجودة والتعقيم (الدمام).

– مسؤول ضمان الجودة (الدمام).

– ممثل طبي (أبها).

– مسؤول مراقبة الجودة (تبوك).

– مدير المنتجات (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

