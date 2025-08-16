وظائف شاغرة لدى فروع شركة PARSONS

أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الخبر، والرياض، وجدة، وينبع.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس مرور.

– مهندس تصميم الطرق.

– مهندس تخطيط المشاريع.

– مهندس تصميم ميكانيكي.

– مدير عمليات المطارات.

– مدير برنامج البنية التحتية والتخطيط الرئيسي.

– مدير الامتثال الثقافي والديني.

– مدير مراقبة التكاليف والتغيير.

– مهندس أول مدني/ المرافق.

– مهندس أول معماري.

– أخصائي سلامة النقل.

– مدير المخاطر.

– مدير اللوجستيات/ الطيران.

– موظف دعم تقنية المعلومات.

– مهندس أول ميكانيكي.

– أخصائي أنظمة معلومات إدارة المشاريع.

– محرر فيديو.

– مشرف مشروع/ إدارة المرور.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)