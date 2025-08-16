الأفواج الأمنية تقبض على مخالف لتهريبه 57 كيلو قات في عسير جامعة الباحة تعلن مواعيد تسجيل الجداول للفصل الدراسي الأول 1447هـ وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر وظائف شاغرة لدى فروع شركة PARSONS وظائف شاغرة في شركة معادن طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني غدًا عبر أبشر سيدة السحاب.. المندق تتلحّف جبالها بالضباب مع قطرات المطر 90 ألف ريال عقوبة صيد المها العربي السعودية ترحب بقمة ألاسكا وتدعم جميع الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الروسية – الأوكرانية خدمة حفظ الأمتعة تسهل الحركة للمعتمرين والزوار داخل المسجد الحرام
أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الخبر، والرياض، وجدة، وينبع.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس مرور.
– مهندس تصميم الطرق.
– مهندس تخطيط المشاريع.
– مهندس تصميم ميكانيكي.
– مدير عمليات المطارات.
– مدير برنامج البنية التحتية والتخطيط الرئيسي.
– مدير الامتثال الثقافي والديني.
– مدير مراقبة التكاليف والتغيير.
– مهندس أول مدني/ المرافق.
– مهندس أول معماري.
– أخصائي سلامة النقل.
– مدير المخاطر.
– مدير اللوجستيات/ الطيران.
– موظف دعم تقنية المعلومات.
– مهندس أول ميكانيكي.
– أخصائي أنظمة معلومات إدارة المشاريع.
– محرر فيديو.
– مشرف مشروع/ إدارة المرور.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 أغسطس 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)