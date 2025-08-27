Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى فروع عيادات ديافيرم

الأربعاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٨ صباحاً
وظائف شاغرة لدى فروع عيادات ديافيرم
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في كل من أبو عريش، والرياض، وخميس مشيط.

تفاصيل وظائف مجموعة ديافيرم

وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تغذية إكلينيكية (أبو عريش).

– رئيس قسم التقارير والرقابة المالية (الرياض).

– أخصائي تغذية إكلينيكية (خميس مشيط).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

